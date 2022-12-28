Тарифный совет Азербайджана прокомментировал решение о регулировании цен на лекарства

28 декабря состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана, были приняты решения о ценах на лекарственные средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим решением Тарифный совет отметил, что продолжается процесс регулирования цен на лекарственные средства. На сегодняшнем заседании совета были утверждены цены еще на 149 лекарственных средств, прошедших государственную регистрацию. Тем самым количество этих лекарственных средств достигло 13 642.

Целью государственного регулирования является предотвращение роста цен без экономических оснований и достижение оптимальных цен, то есть минимальных цен, обеспечивающих надежное обеспечение населения лекарственными средствами и оптимальную рентабельность субъектов предпринимательства. Недавние глобальные геополитические события, рост цен на энергоносители, резкий рост цен на сырье и упаковочные материалы, логистические издержки при импорте лекарственных средств в страну вызвали необходимость пересмотра цен на некоторые лекарственные средства. Упомянутые проблемы также приводят к перебоям в поставках лекарств.

В целях предотвращения дефицита лекарственных средств и обеспечения их поставок населению компании-импортеры обратились в Тарифный совет за пересмотром цен. Для надежного обеспечения населения лекарственными средствами, импорт которых экономически неэффективен, с учетом мнения министерства здравоохранения были пересмотрены цены на 202 лекарственных средства.

Следует отметить, что обеспечение населения Азербайджана лекарствами в основном осуществляется за счет импорта. В связи с этим принимаются соответствующие меры по организации производства лекарственных средств в нашей стране. Так, для развития фармацевтической отрасли создан Пираллахинский промышленный парк, обладающий необходимой инфраструктурой. В качестве резидентов промпарка уже зарегистрированы пять субъектов предпринимательства. Одна из зарегистрированных компаний уже начала производство 11 наименований лекарственных препаратов ("Fungipar", "Diasmet", "Rosapar" и др.), которые используются для лечения противогрибковых заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и др., и эти лекарства уже в продаже. Другой производитель начал производство лекарственного препарата "Diabeton MR", используемого при сахарном диабете. Также в промпарке ведутся работы по расширению ассортимента продукции, организации новых производственных площадей.

В целом организация производства лекарственных средств представляет собой сложный технологический процесс, требующий длительного времени и финансовых средств. Организацию производства должны осуществлять специализированные компании в этой сфере. В настоящее время ведутся переговоры о продвижении отечественного производства лекарств и привлечении инвесторов.