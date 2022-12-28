В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом, 131 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.