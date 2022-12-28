Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 429 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 201, вторую дозу получили 38, бустерную дозу - 168 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 22.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 930 685, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 395 663, вторую дозу получили 4 875 502, бустерную дозу - 3 394 945 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 575 человек.