Фонд YAŞAT продолжает поддержку лечения ветеранов войны

Тяжело раненый ветеран войны Намазов Хабиб Айдын оглу, завершив курс лечения в Турции, вернулся в Азербайджан. Согласно заключению врача, его лечение будет продолжено в специализированном медицинском учреждении страны, сообщает в среду Day.Az.

На лечение в Турцию отправлен также тяжело раненый ветеран войны Агаев Эльсевер Сарван оглу.

Фонд YAŞAT будет продолжать держать под контролем лечение ветеранов. На основании заключения врачей Фонд обеспечивает отправку за рубеж на лечение тяжело раненых ветеранов.

Напомним, что на сегодня в Турцию на лечение отправлены 178 ветеранов войны. 157 из них уже успешно завершили лечение и вернулись на родину. Фонд также предоставил медикаменты, предназначенные для лечения ветеранов в ближайшие месяцы.

Для обращения в Фонд YAŞAT и ознакомления с его деятельностью действует портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда можно посетить сайт https://yashat.gov.az/report/tableau

Также действует колл-центра Фонда - "8110".