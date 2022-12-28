https://news.day.az/society/1523965.html Рашад Исмаилов освобожден от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР
Рашад Исмаилов освобожден от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР
28 декабря первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение об освобождении Рашада Исмаилова от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР.
Как передает в среду Day.Az, в распоряжении говорится: "На основании пункта 22 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики постановляется освободить Рашада Рафиг оглу Исмаилова от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР".
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