Рашад Исмаилов освобожден от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР

28 декабря первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение об освобождении Рашада Исмаилова от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР.

Как передает в среду Day.Az, в распоряжении говорится: "На основании пункта 22 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики постановляется освободить Рашада Рафиг оглу Исмаилова от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР".