Рашад Исмаилов освобожден от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР
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28 декабря первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов подписал распоряжение об освобождении Рашада Исмаилова от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР.

Как передает в среду Day.Az, в распоряжении говорится: "На основании пункта 22 части II статьи 5 Конституции Нахчыванской Автономной Республики постановляется освободить Рашада Рафиг оглу Исмаилова от должности министра внутренних дел Нахчыванской АР".