Совершенствуется деятельность в судебной сфере Азербайджана

Указ Президента Азербайджана "Об углублении реформ в судебно-правовой системе" от 3 апреля 2019 года, являясь важной "дорожной картой" по повышению эффективности правосудия, предусматривает проведение работы на новом этапе в соответствии с современными вызовами.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве юстиции Азербайджана, в связи с исполнением указа были внесены важные изменения в законодательство по расширению применения информационной системы "Электронный суд", обеспечению прозрачности в сфере судебного разбирательства. Особое значение приобрело закрепление новых институтов, таких как частная экспертиза и медиация, модернизация судебной инфраструктуры, создание дополнительных механизмов формирования единой судебной практики.

В целях выполнения задач в этой области за последние годы в судебной системе были проведены важные кадровые реформы, приняты соответствующие меры по эффективному использованию судейских кадров. Так, только за последние годы в Верховный суд было назначено 25 новых судей, состав суда обновился на 60 процентов. Кроме того, сменились все председатели апелляционных судов и председатели коллегий. Обновлено более половины судейского корпуса этих судов. До 15 судей, которые не смогли привести свою деятельность в соответствие с новыми вызовами, были понижены в должности. Вопросы повышения чувства ответственности судей также постоянно находились в центре внимания, из этой системы были исключены лица, не заслуживающие звания судьи. Новые, прозрачные правила оценки деятельности судей, принятые в рамках исполнения указа главы государства, сыграли роль эффективного механизма в этой области. За прошедший период на основании этих правил была оценена деятельность более 300 судей. 10 судей, в работе которых были выявлены недостатки, были лишены полномочий, 20 лицам было предоставлено время для устранения этих недостатков.

Важным этапом кадровых реформ стал указ главы государства от 28 декабря 2022 года о проведении соответствующих назначений судей апелляционных и судов первой инстанции. Этот указ охватил до 70 судей, были замещены вакантные в апелляционных судах должности трех заместителей председателя и пяти председателей коллегий. Также в соответствии с новыми правилами были произведены назначения на должности 50 председателей судов, произведена ротация председателей судов, длительное время работающих в одном регионе, выдвинуты на должность председателя суда 20 человек, в том числе молодое поколение судей, избранных по новым правилам.