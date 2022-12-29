Тяжелое ДТП в Баку

В Хазарском районе Баку столкнулись грузовики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в направлении трассы Зых-аэропорт (бетонная дорога).

В результате происшествия кирпичи, перевозимые в одном из грузовиков, рассыпались на дорогу.

64-летний водитель Эйваз Алиев госпитализирован с диагнозом травма грудной клетки.

По факту ведется расследование.