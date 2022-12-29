https://news.day.az/society/1524002.html Тяжелое ДТП в Баку - есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку - есть пострадавший - ФОТО
В Хазарском районе Баку столкнулись грузовики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано в направлении трассы Зых-аэропорт (бетонная дорога).
В результате происшествия кирпичи, перевозимые в одном из грузовиков, рассыпались на дорогу.
64-летний водитель Эйваз Алиев госпитализирован с диагнозом травма грудной клетки.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре