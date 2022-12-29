Пожар в частном доме в Габале

В селе Солтаннуха Габалинского района произошел пожар в одном из частных одноэтажных домов общей площадью 168 кв.м.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС АР.

Было отмечено, что сгорели предметы быта и крыша площадью 124 кв.м.

Оставшаяся часть строения была защищена от пожара. Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны.