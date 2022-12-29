https://news.day.az/society/1524007.html Пожар в частном доме в Габале
Пожар в частном доме в Габале
В селе Солтаннуха Габалинского района произошел пожар в одном из частных одноэтажных домов общей площадью 168 кв.м.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС АР.
Было отмечено, что сгорели предметы быта и крыша площадью 124 кв.м.
Оставшаяся часть строения была защищена от пожара. Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны.
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