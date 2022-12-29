Крупный центр по продаже стройматериалов закрыли в Азербайджане
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Официально прекращена деятельность Центра по продаже стройматериалов "Eurohome".

Об этом в четверг сообщили Day.Az в Государственной службе пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.