https://news.day.az/society/1524011.html Крупный центр по продаже стройматериалов закрыли в Азербайджане
Крупный центр по продаже стройматериалов закрыли в Азербайджане
Официально прекращена деятельность Центра по продаже стройматериалов "Eurohome".
Об этом в четверг сообщили Day.Az в Государственной службе пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана.
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