https://news.day.az/society/1524058.html В Баку на этой дороге ограничат движение транспорта - с 30 декабря...
В Баку на этой дороге ограничат движение транспорта - с 30 декабря...
В Баку, начиная с ночи с 30 на 31 декабря и до вечера 4 января, будет ограничено движение транспорта по мосту от круга "20 января" в направлении проспекта Зии Буньядова.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, причиной этого является проведение ремонтных работ на мосту на кругу "3-го микрорайона" на улице Алы Мустафаева в Насиминском районе столицы.
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