В Баку на этой дороге ограничат движение транспорта

В Баку, начиная с ночи с 30 на 31 декабря и до вечера 4 января, будет ограничено движение транспорта по мосту от круга "20 января" в направлении проспекта Зии Буньядова.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, причиной этого является проведение ремонтных работ на мосту на кругу "3-го микрорайона" на улице Алы Мустафаева в Насиминском районе столицы.