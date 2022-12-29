https://news.day.az/society/1524067.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
В Баку произошел пожар в жилом доме.
Как сообщает в четверг Day.Az, на горячую линию Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана "112" поступила предварительная информация о пожаре в квартире по улице Джавадхана, Насиминского района города Баку.
В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.
В настоящее время пожар потушен.
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