Пожар в жилом доме в Баку

В Баку произошел пожар в жилом доме.

Как сообщает в четверг Day.Az, на горячую линию Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана "112" поступила предварительная информация о пожаре в квартире по улице Джавадхана, Насиминского района города Баку.

В связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

В настоящее время пожар потушен.