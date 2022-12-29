В подчинение Клинического медцентра переданы еще две больницы

Детская неврологическая больница и детский реабилитационный центр, входящие в состав Научно-исследовательского института педиатрии им.Фараджевой, передаются в подчинение публичного юридического лица "Клинический медицинский центр".

Как сообщает в четверг Day.Az, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов подписал приказ "О внесении дополнений и изменений в штат и структуру некоторых медицинских учреждений".

Отметим, что в детской неврологической больнице функционируют 10 отделений и медицинский персонал состоит из 80 человек.

В детском реабилитационном центре функционируют 5 отделений с персоналом, насчитывающим 96 человек.

Отметим, что в соответствии с решением совета директоров TƏBİB № 11 от 27 апреля 2021 года, Клинический родильный дом № 5 им. Алескеровой, больница № 2 имени Гараева и детская больница № 3 реорганизованы путем передачи в подчинение Клинического медицинского центра.