https://news.day.az/society/1524101.html Дело бывшего главы муниципалитета, обвиняемого в мошенничестве, направлено в суд
Дело бывшего главы муниципалитета, обвиняемого в мошенничестве, направлено в суд
Дело бывшего мэра Сабаильского района Баку Гусейнова Ахмеда Гасан оглу, обвиняемого в мошенничестве на сумму 2 миллиона манатов, направлено в суд.
Об этом в четверг сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
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