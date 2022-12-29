Дело бывшего главы муниципалитета, обвиняемого в мошенничестве, направлено в суд

Дело бывшего мэра Сабаильского района Баку Гусейнова Ахмеда Гасан оглу, обвиняемого в мошенничестве на сумму 2 миллиона манатов, направлено в суд.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

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