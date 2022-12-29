https://news.day.az/society/1524104.html Массовое отравление в Сабирабаде
Массовое отравление в Сабирабаде
В Сабирабаде 5 детей одной семьи отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Ковлар Сабирабадского района. Дети жителя села Натига Джабраиллы в возрасте 13, 10, 7, 4 лет и 8 месяцев были госпитализированы в Сабирабадскую центральную районную больницу с отравлением угарным газом.
По словам врачей, угрозы для их жизни нет.
По факту проводится расследование.
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