Массовое отравление в Сабирабаде

В Сабирабаде 5 детей одной семьи отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Ковлар Сабирабадского района. Дети жителя села Натига Джабраиллы в возрасте 13, 10, 7, 4 лет и 8 месяцев были госпитализированы в Сабирабадскую центральную районную больницу с отравлением угарным газом.

По словам врачей, угрозы для их жизни нет.

По факту проводится расследование.