https://news.day.az/society/1524117.html В Азербайджане идет электронизация процесса выдачи больничных бюллетеней
В Азербайджане идет электронизация процесса выдачи больничных бюллетеней
В Азербайджане с 2023 года бюллетени по болезни будут электронизированы.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST (DOST RİM) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Кянан Акберов.
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