В Азербайджане идет электронизация процесса выдачи больничных бюллетеней

В Азербайджане с 2023 года бюллетени по болезни будут электронизированы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор Центра цифровых инноваций DOST (DOST RİM) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Кянан Акберов.

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