В центре Баку за 70 000 манатов продали участок полосы зеленых насаждений

Небольшой участок полосы зеленых насаждений около выхода со станции метро "Азадлыг" продали за 70 000 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, человек, продавший участок площадью 22 кв.м, утверждает, что у него есть соответствующий документ муниципалитета.

Сотрудники İTV, проводившие съемки на вышеупомянутой территории, смогли поговорить с "продавцом" только по телефону. В то же время сотрудники муниципалитета Бинагадинского района не смогли найти документы на данный участок.