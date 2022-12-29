График приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента на январь

Принимающее лицо День приема

Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 5, 18

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики 6

Амиров Натиг Арзиман оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики 9

Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики 10

Гасымов Азер Мухаммед оглу пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 11

Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 12,19,27

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 12

Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район 13

Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики 16

Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 17

Исмайлов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики 19

Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник Президента Азербайджанской Республики -заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 23

Алиев Магеррам Абыш оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 24

сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 25

отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 25

Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 26

Меджидов Талят Таир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики 26

Керимов Гюндуз Гаджи оглу заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 27

Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) 27

Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 30

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