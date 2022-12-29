График приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента на январь
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Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики в январе 2023 года.

Day.Az представляет вниманию график:

Принимающее лицо

День приема

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

5, 18

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

6

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

9

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики 

10

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 

11

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

12,19,27

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики  

12

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

13

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

16

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 

17

Исмайлов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

19

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики -заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

23

Алиев Магеррам Абыш оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

24

сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

25

отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

25

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

26

Меджидов Талят Таир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

26

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

27

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

27

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

30

 * * *

Усубов Рамиль Идрис оглу

Совет Безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета Безопасности Азербайджанской Республики

30

Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: улица Заура Нудиралиева, 79 в Наримановском районе города Баку.

Регистрация на прием прекращается не позднее чем за 1 рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: Колл-центр - 1111.