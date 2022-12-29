Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) будет работать в усиленном режиме в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечено, что в связи с этим, в соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, жизнеобеспечения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на других важных объектах, оперативному устранению их возможных последствий, соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства были даны соответствующие поручения.