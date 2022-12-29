Увеличено число учреждений, включенных в систему "Обращение ASAN"

Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана от 7 декабря 2021 года об утверждении "Положения об информационной системе "Обращение ASAN".

Как сообщает в четверг Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" и "Служба восстановления, строительства и управления в Восточно-Зангезурском экономическом районе №1" включены в список структур, участвующих в деятельности информационной системы "Обращение ASAN".