https://news.day.az/society/1524196.html Оползень в Ярдымлы, есть погибший
Оползень в Ярдымлы, есть погибший
На "горячую линию - 112" министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация о том, что в селе Гавран Ярдымлинского района произошел оползень, в результате чего есть погибший.
Как сообщает в четверг Day.Az, по вызову на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.
При оценке ситуации было установлено, что при проведении земляных работ на участке произошел сход земляных масс, в результате чего один человек погиб.
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