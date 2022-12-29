https://news.day.az/society/1524207.html Предотвращена попытка незаконного ввоза мобильных телефонов
Предотвращена попытка незаконного ввоза мобильных телефонов
При таможенном контроле, осуществленном сотрудниками Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, на таможенном посту Главного таможенного управления на воздушном транспорте, была предотвращена попытка незаконного ввоза через таможенную границу 14 мобильных телефонов .
Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
Подозреваемый был задержан и досмотрен. В ходе проверки были обнаружены скрытые от таможенного контроля 8 мобильных телефонов Apple Iphone 14 Pro и 6 мобильных телефонов Apple IPhone 14 Pro Max.
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