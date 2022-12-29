https://news.day.az/society/1524239.html В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Билясуваре перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В Билясуваре перевернулся автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Хырмандалы района. В результате аварии жители города Баку Севда Сулейманова (1971 г.р.) и Антига Гусейнова (1975 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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