https://news.day.az/society/1524251.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 84 случая заражения коронавирусом, 82 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 723 человека вылечились, 10 008 скончались, число активных больных - 518.
За прошедшие сутки проведено 1 909 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 427 596 тестов.
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