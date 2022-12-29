В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 84 случая заражения коронавирусом, 82 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 249 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 723 человека вылечились, 10 008 скончались, число активных больных - 518.

За прошедшие сутки проведено 1 909 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 427 596 тестов.