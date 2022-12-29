Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 427 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 211, вторую дозу получили 55, бустерную дозу - 140 человек.

Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составил 21.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 931 112, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 395 874, вторую дозу получили 4 875 557, бустерную дозу - 3 395 085 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 596 человек.