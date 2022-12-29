Названо число осужденных, к которым применены электронные средства контроля

Названо число осужденных в Азербайджане, к которым были применены электронные средства контроля в текущем году.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство юстиции страны.

Как было отмечено на заседании коллегии ведомства по итогам года, в текущем году электронные средства контроля были применены в отношении 5 000 осужденных.