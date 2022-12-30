На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Гасан бека Зардаби, в направлении парка Мусабекова;

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";

6. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кероглу (до круга);

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.