На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспекта Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Проспект Гасан бека Зардаби, в направлении парка Мусабекова;
5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";
6. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кероглу (до круга);
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.
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