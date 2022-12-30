Тяжелое ДТП на дороге Баку-Газах

На шоссе Баку-Газах произошло смертельное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке шоссе, проходящем через Гарадагский район.

Инцидент произошел на территории поселка Гобустан. Автомобиль марки "ВАЗ-21014" под управлением Асадуллаева Эмина Надиршах оглу, 1984 года рождения врезался в движущийся в том же направлении грузовик марки "КамАЗ".

В результате аварии водитель легкового автомобиля Асадуллаев и пассажир - Шахбабаев Ханбаба Субхан оглу, 1993 года рождения, получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы в Клинический медицинский центр. Другой пассажир автомобиля (имя и фамилия уточняются) погиб на месте происшествия.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза.