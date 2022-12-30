Крупная кража в Сумгайыте

В Сумгайыте из магазина совершена кража на сумму 16 тысяч манатов и 5 тысяч долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Также сообщается, что в полицию потупила информация о краже из квартиры в Сумгайыте 15 тысяч манатов, 5 тысяч долларов и золотых украшений на 1 тысяч манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского ГУП, был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Баку Талыб Искендеров.

Ведется расследование.