https://news.day.az/society/1524383.html Крупная кража в Сумгайыте
Крупная кража в Сумгайыте
В Сумгайыте из магазина совершена кража на сумму 16 тысяч манатов и 5 тысяч долларов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Также сообщается, что в полицию потупила информация о краже из квартиры в Сумгайыте 15 тысяч манатов, 5 тысяч долларов и золотых украшений на 1 тысяч манатов.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского ГУП, был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Баку Талыб Искендеров.
Ведется расследование.
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