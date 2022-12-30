В Нахчыване будет создан центр DOST.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время в связи с этим ведется активная работа.

"К концу следующего года центр начнет свою деятельность", - заключил руководить агентства.