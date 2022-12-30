https://news.day.az/society/1524403.html В Нахчыване будет создан центр DOST
В Нахчыване будет создан центр DOST
В Нахчыване будет создан центр DOST.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов.
Он отметил, что в настоящее время в связи с этим ведется активная работа.
"К концу следующего года центр начнет свою деятельность", - заключил руководить агентства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре