Дорога Баку-Губа будет закрыта в обоих направлениях

В связи со строительством надземного пешеходного перехода на 21-м километре автодороги М1 Баку-Губа-Госграница с РФ в ночь на 2 января 2023 года с 01:00 до 05:00 (4 часа) будет ограничено движение автотранспорта в обоих направлениях.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобльных дорог Азербайджана.

В указанный промежуток времени в качестве альтернативы водителям рекомендуется использовать дорогу Сарай-Новханы.