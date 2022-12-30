https://news.day.az/society/1524447.html Дорога Баку-Губа будет закрыта в обоих направлениях - ПРИЧИНА
Дорога Баку-Губа будет закрыта в обоих направлениях - ПРИЧИНА
В связи со строительством надземного пешеходного перехода на 21-м километре автодороги М1 Баку-Губа-Госграница с РФ в ночь на 2 января 2023 года с 01:00 до 05:00 (4 часа) будет ограничено движение автотранспорта в обоих направлениях.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобльных дорог Азербайджана.
В указанный промежуток времени в качестве альтернативы водителям рекомендуется использовать дорогу Сарай-Новханы.
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