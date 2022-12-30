Когда будет завершено строительство новой станции метро?

Четвертая станция фиолетовой линии метро "B4" может открыться в 2024 году.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он сказал, что точная дата зависит от того, на каком уровне будут выполнены работы в следующем году.

"Завершено строительство двух уровней четырехуровневой станции. К концу 2023 года строительство других уровней также будет завершено. Также в следующем году будут проведены основные работы по строительству инфраструктуры и оснащению", - отметил он.