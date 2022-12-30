Какой будет погода 31 декабря?

Обнародован прогноз погоды на 31 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление составит 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.