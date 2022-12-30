Названа причина несокращения интервала в Бакинском метро

"Сокращение интервалов в метро напрямую связано со строительными работами".

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что согласно принятому в мировой системе правилу, каждая линия должна функционировать независимо: "Но самая большая проблема Бакинского метрополитена в том, что самые загруженные зеленая и красная линии пересекаются на станции 28 Мая".

Бахтияр Мамедов отметил, что сокращение интервала невозможно до тех пор, пока проект разделения линий не будет полностью решен: "До настоящего времени в направлении Низами-Дарнагюль и Сахил-Ичеришехер пассажиры не наблюдали интервал менее 4 минут. У нас достаточно поездов. Но сокращение интервала пока невозможно из-за технических проблем".