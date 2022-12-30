В Азербайджане собаки растерзали 84-летнюю женщину

В Геранбое на пожилую женщину напали собаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Низами.

На жительницу села Гулаю Аллахвердиеву (1938 г.р.) напали собаки, когда она шла на кладбище.

Пожилую женщину доставили в больницу, где она скончалась.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.