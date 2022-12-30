https://news.day.az/society/1524490.html В Азербайджане собаки растерзали 84-летнюю женщину
В Азербайджане собаки растерзали 84-летнюю женщину
В Геранбое на пожилую женщину напали собаки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Низами.
На жительницу села Гулаю Аллахвердиеву (1938 г.р.) напали собаки, когда она шла на кладбище.
Пожилую женщину доставили в больницу, где она скончалась.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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