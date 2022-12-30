Перестрелка на границе Азербайджана и Ирана

29 декабря около 02:00 на служебной территории погранзаставы "Гёйтепе" Госпогранслужбы в селе Перимбель и в 14:30 на служебной территории погранзаставы вблизи села Дашкенд Ярдымлинского района был предотвращен контрабандный ввоз крупной партии наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Нарушители границы в обоих случаях открыли стрельбу из огнестрельного оружия, создав угрозу жизни пограничников. С целью предупреждения пограннаряд использовал оружие. Нарушителям границы удалось скрыться на территории Ирана.

В результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных по обоим направлениям, было обнаружено и изъято более 170 кг наркотических веществ - более 20 кг героина, свыше 142 кг марихуаны, почти 4,5 кг метамфетамина, почти 3 кг опиума и 81 228 таблеток метадона "М-40"

В связи с произошедшим вооруженным инцидентом были проведены встреча и обмен информацией с представителями органов пограничной охраны Ирана.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.