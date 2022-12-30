https://news.day.az/society/1524555.html В Баку запустят экспресс-автобусы - Дата
В Баку запустят экспресс-автобусы - Дата
Бакинским транспортным агентством принято решение об организации 31 декабря экспресс-маршрутов по двум направлениям.
Как сообщили в пятницу Day.Az в агентстве, экспресс-маршруты будут работать в направлении Приморский Национальный парк - станция метро "20 Января" и Приморский Национальный парк - станция метро "Ази Асланов".
Отметим, что экспресс-автобусы выезжают с территории перед Park Bulvar.
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