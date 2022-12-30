В Баку запустят экспресс-автобусы

Бакинским транспортным агентством принято решение об организации 31 декабря экспресс-маршрутов по двум направлениям.

Как сообщили в пятницу Day.Az в агентстве, экспресс-маршруты будут работать в направлении Приморский Национальный парк - станция метро "20 Января" и Приморский Национальный парк - станция метро "Ази Асланов".

Отметим, что экспресс-автобусы выезжают с территории перед Park Bulvar.