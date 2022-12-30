В нацпарках Азербайджана пройдет День открытых дверей

В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года с 31 декабря по 4 января в национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей, и посетители будут освобождены от платы за вход в национальные парки.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в стране действуют 10 национальных парков и 116 маршрутов экотуризма.