https://news.day.az/society/1524556.html В нацпарках Азербайджана пройдет День открытых дверей
В нацпарках Азербайджана пройдет День открытых дверей
В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года с 31 декабря по 4 января в национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей, и посетители будут освобождены от платы за вход в национальные парки.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
По ее словам, в стране действуют 10 национальных парков и 116 маршрутов экотуризма.
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