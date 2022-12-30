https://news.day.az/society/1524559.html В Баку предотвращено еще одно незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
В Баку предотвращено еще одно незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана продолжают осуществление совместных мер против незаконного строительства на территории страны.
Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве, на территории поселка Ени Сураханы выявлен и предотвращен факт проведения незаконных строительных работ, с нарушением требований нормативных требований по пожарной безопасности.
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