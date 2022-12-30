https://news.day.az/society/1524568.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом, 85 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки случаев смерти от коронавируса не выявлено.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 808 человек вылечились, 10 008 скончались, число активных больных - 495.
За прошедшие сутки проведено 1 384 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 428 980 тестов.
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