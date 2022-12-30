В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 62 случая заражения коронавирусом, 85 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки случаев смерти от коронавируса не выявлено.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 808 человек вылечились, 10 008 скончались, число активных больных - 495.

За прошедшие сутки проведено 1 384 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 428 980 тестов.