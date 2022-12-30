Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 462 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 285, вторую дозу получили 50 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 103, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 24 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 931 574, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 396 159, вторую дозу получили 4 875 607 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 395 188, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 264 620 человек.