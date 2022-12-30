В Зардабе возбуждено уголовное дело против председателя муниципалитета
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В Зардабской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в 2017-2022 годах председателя районного муниципалитета Деккеоба Эльхана Мамедова.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в районной прокуратуре.

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