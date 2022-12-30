https://news.day.az/society/1524608.html В Зардабе возбуждено уголовное дело против председателя муниципалитета
В Зардабе возбуждено уголовное дело против председателя муниципалитета
В Зардабской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в 2017-2022 годах председателя районного муниципалитета Деккеоба Эльхана Мамедова.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в районной прокуратуре.
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