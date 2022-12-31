https://news.day.az/society/1524705.html В Баку будут организованы концертные программы по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
В Баку будут организованы концертные программы по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
В Баку будут организованы концертные программы по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти города Баку, 31 декабря с 15:00 до 16:00, при организационной поддержке ИВ Баку и Управления культуры города Баку в центре города - напротив памятника Натаван, в саду Хагани и на Площади фонтанов для жителей и гостей города будут организованы концертные программы (мугам - трио, скрипка - трио, джазовая музыка).
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