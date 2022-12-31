Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Новым годом

Посол Великобритании Фергус Олд поздравил азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Twitter.

"Этот год был отличным годом. На 2023 год у нас большие цели, и я верю, что вместе мы их достигнем. Поздравляю весь азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира", - написал он.