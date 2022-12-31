Обнародован прогноз погоды на первый день нового года

Обнародован прогноз погоды на 1 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами туман. Южный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 3-5° тепла, днем 7-12° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 778 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем до 3° мороза.