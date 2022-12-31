Меняются правила приема на I группу специальностей вузов

С 1 января меняются правила приема студентов на I группу специальностей высших учебных заведений.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении, внесенном в "Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики" решением Кабинета Министров от 14 марта 2022 года.

Согласно решению, при заполнении электронного заявления на I группу специальностей во время приема документов в высшие учебные заведения, абитуриенты должны выбрать в своем заявлении одну из двух подгрупп, соответствующих специальности или специальностям, которые они хотят изучать, или обе подгруппы.