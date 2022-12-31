Сколько мин было обезврежено в Карабахе в этом году?

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячные и годовые данные об операциях, проводимых структурами, привлеченными к деятельности по разминированию освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, с 1 по 30 декабря в ходе операций по разминированию, проведенных на территориях Тертерского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Лачинского, Шушинского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районах, были обнаружены и обезврежены 146 противопехотных, 405 противотанковых мин и 1370 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедший месяц от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 2263,1 гектара земли.

Всего в ходе операций по разминированию, проведенных в этом году, было обнаружено и обезврежено 8 780 противопехотных, 4133 противотанковых мин и 14 000 неразорвавшихся боеприпасов.

За год от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 41 тыс. 915,8 гектара территории.