Сколько мин было обезврежено в Карабахе в этом году? - ОТЧЕТ ANAMA
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало ежемесячные и годовые данные об операциях, проводимых структурами, привлеченными к деятельности по разминированию освобожденных от оккупации территорий.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ANAMA, с 1 по 30 декабря в ходе операций по разминированию, проведенных на территориях Тертерского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Ходжавендского, Лачинского, Шушинского, Физулинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районах, были обнаружены и обезврежены 146 противопехотных, 405 противотанковых мин и 1370 неразорвавшихся боеприпасов.
За прошедший месяц от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 2263,1 гектара земли.
Всего в ходе операций по разминированию, проведенных в этом году, было обнаружено и обезврежено 8 780 противопехотных, 4133 противотанковых мин и 14 000 неразорвавшихся боеприпасов.
За год от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 41 тыс. 915,8 гектара территории.
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