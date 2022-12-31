https://news.day.az/society/1524775.html В Азербайджане выявлено 90 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 90 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом, 67 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 826 401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 815 875 человек вылечились, 10 008 человек скончались, число активных больных - 518.
За прошедшие сутки проведено 1 779 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 430 759 тестов.
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