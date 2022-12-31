В Гяндже женщина и двое ее детей отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители Гянджи Рамиля Гусейнова (1991 г.р.) и ее дети - Фатима Гусейнова (2010 г.р.) и Медина Гусейнова (2012 г.р.) отравились угарным газом в их доме проспекте Наримана Нариманова.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.