https://news.day.az/society/1524776.html В Гяндже женщина и двое ее детей отравились угарным газом
В Гяндже женщина и двое ее детей отравились угарным газом
В Гяндже женщина и двое ее детей отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители Гянджи Рамиля Гусейнова (1991 г.р.) и ее дети - Фатима Гусейнова (2010 г.р.) и Медина Гусейнова (2012 г.р.) отравились угарным газом в их доме проспекте Наримана Нариманова.
Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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