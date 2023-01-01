В Азербайджане родился первый ребенок в новом году.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, Вес мальчика, родившегося в 00.01, составляет 2,7 кг. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.