Грузовик с прицепом загорелся в Кюрдамире - ВИДЕО
В Кюрдамире загорелся перевозивший легковые автомобили грузовик с прицепом.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
На горячую линию министерства поступила информация о возгорании грузового автомобиля в селе Сыгырлы Кюрдамирского района.
К месту происшествия незамедлительно были привлечены силы Кюрдамирской районной Государственной противопожарной службы МЧС.
Пожар произошел в моторном отсеке грузового автомобиля марки Mercedes-Benz Actros, в прицепе которого находилось 8 легковых автомобилей различных марок.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось потушить в короткие сроки.
В результате пожара сгорела электропроводка в моторном отсеке автомобиля. Грузовик и легковые автомобили в прицепе были защищены от огня.
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